تقارير.. أنشيلوتي يستهدف ضم دي ماريا لصفوف نابولي

كشفت تقارير صحفية عن سعي كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، لضم أنخيل دي ماريا، لصفوف الفريق من باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، اليوم الأربعاء، فإن أنشيلوتي، تواصل مع دي ماريا حول الانتقال لصفوف فريقه.

وأوضحت أن أنشيلوتي يسعى لتكوين فريق قادر على الفوز ببطولة الدوري ومنافسة يوفنتوس، الذي أبرم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي.

وذكرت أن هناك مكالمة جمعت أنشيلوتي بدي ماريا البالغ من العمر 30 عامًا لإقناعه بالانتقال إلى صفوف نابولي.

وعمل أنشيلوتي ودي ماريا معًا في فترتهما بريال مدريد من قبل وتألق الأرجنتيني تحت قيادة المدرب الإيطالي وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في 2014.

وأشارت تقارير في الأيام الماضية، إلى أن باريس سان جيرمان يريد بيع اللاعب الأرجنتيني من أجل موازنة حساباته المالية بسبب تحقيقات اللعب النظيف، التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأكدت صحف فرنسية وإيطالية أن النادي الفرنسي عرض اللاعب على عدة أندية منها إنتر ميلان، نابولي وأتليتكو مدريد، ولكن السعر المرتفع، 60 مليون يورو، أدى لعدم وجود قبول للصفقة.

وشارك دي ماريا مع المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وسجل هدفًا وحيدًا وخرج مع الفريق من الدور الثاني على يد فرنسا.