تقارير.. نابولي يعرض 45 مليون يورو لضم كريم بنزيما

أشارت تقارير صحفية إنجليزية نقلًا عن تقارير إيطالية إلى أن نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي يسعى لتقديم عرض قيمته 45 مليون يورو لمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما ليلحق بزميله السابق كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس بطل الدوري في آخر سبع سنوات لكن صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية نقلت عن مصادر إيطالية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لنابولي يريد ضم اللاعب.

ويرتبط المهاجم الفرنسي البالغ عمره 30 عامًا بعقد مع ريال مدريد حتى 2021 وقد سجل الموسم الماضي 12 هدفًا وصنع 11 في 47 مباراة رسمية مع النادي الملكي.

ومع ذلك ، تعتقد مصادر إيطالية أن هذا الأمر غير محتمل لعدة أسباب، بما في ذلك حقيقة أن ريال مدريد قد باع كريستيانو رونالدو لتوه إلى يوفنتوس ولا ينوي تفكيك خط هجومه بالكامل.

لكن المرشح الأقرب احتمالًا للانضمام إلى نابولي الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي بعد انضمام نيمار للنادي الباريسي.