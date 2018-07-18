رسميًا.. كريستيانو رونالدو لن يشارك مع يوفنتوس أمام ريال مدريد في جولة أمريكا

أعلن يوفنتوس بشكل رسمي أن نجمه الجديد كريستيانو رونالدو لن يواجه فريقه السابق ريال مدريد في مباراة ودية في واشنطن في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وقال يوفنتوس، يوم الثلاثاء، إنه رغم انضمام رونالدو إلى تدريبات الفريق رسميًا يوم الـ30 من يوليو/تموز الحالي، إلا أنه لن يشارك في جولة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن هذا القرار اتخذه المدير الفني ماسيمليانو أليغري بعد اجتماعه مع مساعديه، الذين أكدوا، في وقت لاحق، أنه لا توجد التزامات تعاقدية تجبر النادي على الدفع برونالدو خلال مباريات هذه الجولة الودية والمشاركة في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة.

وسينضم رونالدو إلى جوار لاعبين آخرين شاركوا في كأس العالم الأخيرة في روسيا مثل باولو ديبالا ودوغلاس كوستا وبينتانكور وغونزالو هيغواين وخوان كوادرادو، وستعمل هذه المجموعة معًا للانضمام إلى التشكيلة الكاملة في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وستعود بعثة اليوفي من رحلتها في الولايات المتحدة في السادس من أغسطس/ آب، وسينضم كل من ماريو ماندزوكيتش وبليز ماتويدي للفريق في الـ12 من أغسطس/آب.

وسيخوض يوفنتوس أربع مباريات في جولته بالولايات المتحدة أمام بايرن ميونخ في فيلادلفيا في الـ26 من يوليو / تموز ثم بنفيكا البرتغالي في نيويورك بعدها بيومين ثم يواجه فريق كل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين في الثاني من أغسطس/آب في أتلانتا.

ومن المقرر أن تختتم الجولة بمباراة ضد بطل دوري الأبطال ريال مدريد في واشنطن في الخامس من أغسطس/آب.