شاهد استقبال نجوم يوفنتوس لكريستيانو رونالدو (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي فيديو استقبال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس ونجوم الفريق لكريستيانو رونالدو المنضم حديثًا للسيدة العجوز.

وظهر من خلال الفيديو ترحاب كبير برونالدو الذي وصل إلى تورينو لإتمام الصفقة.

Time for @Cristiano to meet his new teammates! ????????#CR7DAY pic.twitter.com/BCMCZen2aO

— JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2018