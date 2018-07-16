شاهد استقبال نجوم يوفنتوس لكريستيانو رونالدو (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي فيديو استقبال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس ونجوم الفريق لكريستيانو رونالدو المنضم حديثًا للسيدة العجوز.

وظهر من خلال الفيديو ترحاب كبير برونالدو الذي وصل إلى تورينو لإتمام الصفقة.

ووافق ريال مدريد على انتقال أسطورته رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو بناءً على طلب اللاعب.

وصنع رونالدو مجدًا كبيرًا مع ريال مدريد منذ وقع له قادمًا من مانشستر يونايتد قبل 9 سنوات.