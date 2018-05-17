بينهم ريال مدريد ومانشستر سيتي.. عمالقة أوروبا يتنافسون على ضم بوفون

تلقى جيانلويجي بوفون، قائد وحارس يوفنتوس، عدة عروض جادة من أندية أوروبية كبرى، فور إعلان رحيله عن فريقه بطل الدوري الإيطالي بنهاية مباريات الموسم.

ويرغب ليفربول في إقناع قائد منتخب إيطاليا السابق في الانضمام للفريق الصيف الحالي، لكنه سيلقى منافسة شرسة من مانشستر سيتي بطل الدوري المحلي.

ويعاني ليفربول، المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، من عدم استقرار في مركز حراسة المرمى، لكن لوريس كاريوس يسير بشكل جيد حاليًا بدلًا من سيمون مونيلييه.

وسيخوض الحارس الذي يعتبره كثيرون الأفضل على الإطلاق في مركزه، مباراته الأخيرة مع يوفنتوس، يوم السبت، عقب 17 عامًا مع النادي عندما يستضيف فيرونا في الدوري.

لكن الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، الذي فاز بـ 9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، بينها آخر 7 مواسم على التوالي، لم يعلن اعتزاله كرة القدم في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وأكد الحارس الفائز بكأس العالم 2006، الذي كاد أن يبكي في بعض الأوقات، أنه قبل أسبوعين فقط كان سينهي مسيرته مع كرة القدم، لكن أبدل رأيه بعدما تلقى عدة عروض “مثيرة جدًا للاهتمام”.

وقال بوفون الذي حافظ على نظافة شباكه 300 مرة في 655 مباراة مع الفريق القادم من تورينو بجميع المسابقات: “يوم السبت ستكون مباراتي الأخيرة مع يوفنتوس. أعتقد أنها أفضل طريقة لإنهاء هذه الرحلة الرائعة”.

وأضاف: “في الوقت الحالي أعرف فقط أنني سأخوض مباراة يوم السبت. منذ عدة أيام فقط كان من المؤكد أنني سأتوقف عن اللعب. الآن هناك عدة عروض مثيرة جدًا للاهتمام”.

وقال بوفون: “لا أريد اللعب في بطولات أقل من الدوري الإيطالي لأني أعشق التنافس. تلقيت بعض العروض من أندية إنجليزية وهي مثيرة للاهتمام، سواء على أرض الملعب أو خارجه. في الأسبوع المقبل، عندما يهدأ كل شيء قليلًا، سأقرر ما أعتقد أنه الأفضل بالنسبة لي”.

وفي الوقت الذي يسعى فيه يورغن كلوب لحل مشكلة حراسة المرمى في ليفربول، يسعى بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي إلى إيجاد حارس مرمى ثانٍ إلى جوار البرازيلي إيدرسون.

ويبدو أن ليفربول الأقرب لبوفون نظرًا لأنه من الصعب أن يجلس حارس إيطاليا المخضرم بديلًا لإيدرسون الذي قدّم موسمًا رائعًا مع مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة ” لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن الحارس المخضرم تلقى عروضًا عادية من الدوري الأمريكي للمحترفين والدوري الصيني وفريق بوكا جونيور الأرجنتيني ورفضها جميعًا، لكن في المقابل هناك عروض من فرق كبرى كسبورتينغ لشبونة وليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان قد تدفعه لإعادة التفكير في قرار الاعتزال.