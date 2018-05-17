أرقام تلخص مسيرة جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي

سينهي جيانلويجي بوفون (40 عامًا) مسيرته التي استمرت 17 عامًا مع يوفنتوس، بعد غد السبت.

وفيما يلي بعض الأرقام من مسيرته الرائعة.

– خاض مباراته الأولى على مستوى الاحتراف مع بارما وعمره 17 عامًا، في مباراته ضد ميلان في 1995.

– شارك في 639 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى باولو مالديني مدافع ميلان السابق، مع بارما ثم يوفنتوس. كما خاض 37 مباراة في دوري الدرجة الثانية بعد هبوط يوفنتوس في 2006؛ بسبب فضيحة التلاعب في النتائج.

– حافظ على نظافة شباكه 300 مرة خلال 655 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات.

– حافظ على نظافة شباكه 10 مرات متتالية خلال موسم 2015/2016، وهو رقم قياسي في الدوري الإيطالي. كما يحمل الرقم القياسي في أكثر عدد مرات خرج فيها بشباك نظيفة (21) في موسم واحد بالدوري الإيطالي في 2011/2012 و2015/2016.

– أحرز لقب الدوري الإيطالي 9 مرات جميعها مع يوفنتوس، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك. وتم تجريده من لقبين آخرين في الدوري؛ بسبب تورط يوفنتوس في فضيحة التلاعب بالنتائج، رغم أن النادي نفسه يرفض الاعتراف بهذا الحكم.

– فاز أيضًا بـ 5 ألقاب في كأس إيطاليا، بواقع لقب واحد مع بارما و4 مع يوفنتوس، إضافة لفوزه بكأس الاتحاد الأوروبي مع بارما. ويعد دوري أبطال أوروبا اللقب الكبير الوحيد الذي لم يسبق له الفوز به.

– شارك في 176 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وفاز بكأس العالم 2006. حافظ على نظافة شباكه 77 مرة.

– شارك بوفون في كأس العالم 5 مرات، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع المكسيكي أنطونيو كاربخال والألماني لوتار ماتيوس، رغم أنه لم يشارك في 1998. وكانت كأس العالم 2018 ستشهد مشاركته السادسة لو تأهلت إيطاليا.

– كما شارك في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة أوروبا، واحتل المركز الثاني مع إيطاليا في 2012.