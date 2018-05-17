بوفون يعلنها.. السبت المقبل آخر مبارياتي بقميص يوفنتوس

قال جيجي بوفون، حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، إن مباراة السبت المقبل أمام فيرونا في ختام الدوري الإيطالي هي الأخيرة له بقميص النادي الذي لعب له منذ عام 2001.

بوفون أعلن خلال مؤتمر صحافي بحضور أندريا إنييلي رئيس نادي يوفنتوس :” السبت هو آخر لقاء لي بقميص اليوفنتوس”.

وعن قرار بوفون قال أنيللي :”بوفون كان معنا طوال الطريق في هذه الرحلة الطويلة. من القمة للقاع ثم العودة إلى جنة القمة مرة أخرى. سنكون ممتنين إلى الأبد لولائه.”

” تشيزني سيدافع عن مرمانا الموسم المقبل، كما فعل بوفون وكل الأبطال الذين سبقوه”.

” بوفون يعلم أني أدعمه تمامًا مستقبلًا. أتمنى أن يستمتع بلقاء السبت في أليانز ستاديوم. كما أود أن أقول شكرًا ضخمة لجيجي.”

وتحدث بوفون مجددًا: “أود أن أشكر رئيس النادي لكلماته الطيبة. إنه يوم عاطفي بالنسبة لي وأنا في نهاية رحلة رائعة ومذهلة شاركتها مع أشخاص أحبوني. وحاولت أن أبذل أقصي ما لدي من أجلهم.”

” أنهي مشواري يوم السبت ببطولتين و رئيس النادي وجماهير اليوفي حول العالم بجانبي.”

“فخور بأني أختم مسيرتي بمستوى رائع. مستوى يليق بي وبالنادي. اتخذت هذا القرار بشكل هادئ وأنا سعيد به. وهذا شيء ليس سهلًا لأي رياضي.”

“أشعر بأني في شدة القوة، وأنا في سن الأربعين. كل هذا بفضل نادي يوفنتوس وعقليته. استوحيت فلسفتي الخاصة من هذه العقلية. وسأستمر عليها في حياتي لأنها الطريقة الوحيدة التي أعلم أنها ستحقق النجاح.”

“تلقيت عرض رائع من رئيس النادي لمنصب خارج الخطوط. سآخذ بضعة أيام لأفكر في هذا العرض. وسأتخذ قراري الأسبوع القادم”

“على يوفنتوس أن يكون لديه خطة للمستقبل. كشخص أمضى سنوات عديدة كلاعب. بعضها كاكبتن. أنا أول من يتفهم ذلك.”

” تشيزني حارس ممتاز. وهو أصغر مني ب 13 عام.هل هذا أقوى فريق في تاريخ اليوفي؟لست متأكداً لكن بالتأكيد الأكثر صلابة”.

” مستقبلي بالتأكيد خارج الملعب. لكن من الضروري أن أحصل على التدريب لأعلم ما هو السبيل الصحيح لأسير عليه وما هو الدور الأنسب لي.”

“بالتأكيد سأبتعد عن المنتخب. هناك الكثير من الحراس الصغار الرائعين الذين في حاجة لاكتساب الخبرة”

“إذا أكملت داخل الملاعب, سأرى إذا كان لدي الرغبة والقدرة. هذا أمر سيستغرق تفكيراً طويلاً. لا أريد أن ألعب في مستويات أدنى.”

” تلقيت العديد من العروض وأنا فخور بذلك. لكن شخصياً لا أخوض أي تحدي إلا وأنا في كامل التفاني.”

“يوفنتوس هو بيتي وعائلتي. أتشرف بأني جزء منه. هذا النادي يخطط لمستقبل مليء بالانتصارات. وإذا رؤوا أني أستطيع أن أساعد على هذا. سيكون لهم الأولوية لأولى”