اشتباك جماهير مارسيليا مع الشرطة عقب خسارة الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

اشتبكت جماهير أولمبيك مارسيليا مع الشرطة الفرنسية عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد.

وسجل أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هدفين ليقود فريقه للفوز على أولمبيك مارسيليا الذي بدا قليل الحيلة ليتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة.

وتتشابه النتيجة النهائية مع آخر نهائي لأتلتيكو بالدوري الأوروبي حينما فاز على أتليتيك بيلباو 2012، وتعزز وضع الفريق كأحد أفضل الأندية الأوروبية منذ تعاقد مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

والفريق الوحيد الذي تغلب على أتلتيكو في مراحل خروج المغلوب بالبطولات الأوروبية منذ عام 2013 هو غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تغلب عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 وأطاح به من المسابقة في موسمي 2015 و2017.

وعقب المباراة اشتبكت جماهير أولمبيك مارسيليا مع الشرطة، إذ انتشر الدخان في شوارع المدينة بسبب إلقاء الجماهير للصواريخ والألعاب النارية.

وانتشرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير مارسيليا بقميصه الشهير باللونين الأبيض والأزرق دون ظهور أي من جماهير أتلتيكو، إذ ظهر مارسيليا بمستوى ضعيف ولم يقدر سوى على تحية المشجعين المتحمسين الذي فاقوا نظراءهم الإسبان عددًا في ملعب غروباما، الذي يسع 59 ألف متفرج، وأشعلوا ألعابا نارية في بداية ونهاية اللقاء.