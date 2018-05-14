هل يرحل أليغري عن يوفنتوس بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي؟

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إنه سيستمر على الأرجح مع النادي بعدما قاد الفريق للقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد.

وربطت تقارير وسائل إعلام أليغري الذي حقق الثنائية المحلية مع يوفنتوس أربع مرات في أربعة مواسم باحتمال الانتقال إلى آرسنال أو تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن المدرب البالغ من العمر 50 عامًا قوله للصحافيين: “إذا لم يكن النادي يرغب في رحيلي أعتقد أنني سأستمر في يوفنتوس العام المقبل”.

وتابع: “سيكون من أجل التخطيط لمستقبل يوفنتوس، لأنه بعد الانتهاء من الاحتفالات يتعين أن نجلس حول الطاولة لبحث الأمور”.

وفاز أيضًا بلقب الدوري الإيطالي مع ميلانو في 2011. وغادر آرسين فينغر مدرب آرسنال النادي بعد 22 عامًا، وقد يرحل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تشيلسي بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الخامس بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز في 2017.