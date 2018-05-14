أليغري يختار الحارس الثالث بطلًا لموسم يوفنتوس

اختار ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، حارس المرمى الثالث كارلو بنسوليو بطلًا غير متوقع لثنائية دوري الدرجة الأولى وكأس إيطاليا لكرة القدم رغم أن اللاعب البالغ عمره 28 عامًا لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري للمرة السابعة على التوالي أمس الأحد عقب التعادل دون أهداف مع روما وأهدى أليغري اللقب إلى بنسوليو، مشيرًا إلى أن التزامه كان مثاليًا وهو السلوك الذي يريده بالضبط في تشكيلته.

وقال المدرب: “ليس من المنطقي انتقاء لاعبين محددين لكنني سعيد من أجل بنسوليو الذي انضم إلينا بعد عامين صعبين في ليفورنو ولاتينا واندمج مع المجموعة وتدرب بحماسة شديد”.

وأضاف: “اللاعبون هم أبرز صناع الإنجاز وأوجه الشكر لهم فامتلاك فريق يضم هذه القيم يجعل من السهل تحقيق الأهداف”.

وانضم بنسوليو إلى يوفنتوس في 2014 لكنه أعير إلى فرق مغمورة بدرجات أدنى مثل: مودينا وليفورنو ولاتينا قبل أن يقضي الموسم الحالي مع يوفنتوس.

وحقق يوفنتوس الثنائية المحلية في كل المواسم الأربعة تحت قيادة أليغري وهو إنجاز يرى المدرب أنه “لن يتكرر على الأرجح”.

لكنه أكد أنه لا خوف على مستقبل يوفنتوس.

وتابع: “الحماسة لا ينقطع في يوفنتوس وفي الموسم المقبل سيصل لاعبون وسيغادر آخرون ويبقى الهدف هو إضافة المزيد من الانتصارات.

“عندما يأتي شهر مارس سنظل في سباق المنافسة على جميع الألقاب”.