ساري: نابولي خسر لقب الدوري الإيطالي في الفندق وليس في الملعب

قال ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي، إن فريقه خسر لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهو في الفندق يشاهد يوفنتوس ولم يخسره في الملعب، وذلك بعد تتويج منافسه باللقب السابع على التوالي في المسابقة، يوم الأحد.

وأشار ساري إلى أن اللحظة الفارقة في السباق نحو اللقب كانت قبل أسبوعين عندما شاهد لاعبوه كيف سجل يوفنتوس هدفين في آخر خمس دقائق ليفوز 3-2 على مضيفه إنترناسيونالي.

وحال خسر يوفنتوس هذه المباراة كان نابولي سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز في اليوم التالي على فيورنتينا.

لكن بدلاً من هذا خسر نابولي 3-صفر ليصبح الفارق مع المتصدر أربع نقاط، وقال ساري بعد فوز غير مؤثر 2-صفر على سامبدوريا يوم الأحد: “كان يجب أن نذهب للنوم مبكرًا في هذه الليلة”.

وأضاف “تعرض الفريق لضربة معنوية بسبب الطريقة التي سارت بها هذه المباراة. أنا محبط لأننا خسرنا اللقب في الفندق وليس في الملعب”.

وجدد ساري الشكوى من أن يوفنتوس اعتاد على خوض مبارياته قبل نابولي.

وتابع: “يجب أن نصبح أقوى ذهنيًا وأن نقلل من الحساسية لكن نظام الدوري يجب أن يتحسن أيضًا.

“في آخر 16 جولة بالدوري لعبنا بعد يوفنتوس 14 مرة. فاز يوفنتوس في كل هذه المباريات تقريبًا وهذا صعب الأمور علينا”.

وواصل: “لا يمكنني القول إن يوفنتوس هو أفضل فريق ويستحق اللقب لأنني لم أشاهد مبارياته في معظم الوقت، لكنه بالتأكيد أقوى فريق في كل النواحي”.

وتجنب ساري، الذي قاد نابولي لوصافة الدوري مرتين واحتل المركز الثالث خلال ثلاثة مواسم، الحديث عن مستقبله وسط التكهنات المتزايدة.

وقال: “أحب المدينة والجماهير بشدة وهذا الشعور لن يتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء القصة”.