ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس باللقب وتغلب نابولي على سامبدوريا (صورة)

نجح يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي، عقب تعادله مع روما، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

في حين حقق نابولي فوزًا بلا أهمية بنتيجة 2/0 على سامبدوريا في الجولة ذاتها.

وهذا اللقب الـ 34 في تاريخ يوفنتوس وهو رقم قياسي في الدوري الإيطالي، كما أنه اللقب السابع على التوالي، وهو ما لم يحقه أي فريق من قبل.

وبانتهاء مباريات الجولة الـ 37 يكون ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1. يوفنتوس 92 نقطة.

2. نابولي 88 نقطة.

3. روما 74 نقطة.

4.لاتسيو 72 نقطة.

5. إنتر ميلان 69 نقطة.

6. ميلان 61 نقطة.