يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي والـ 34 في التاريخ

أحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي، بعد تعادله، اليوم الأحد، مع منافسه روما، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من المسابقة.

وهذا اللقب السابع على التوالي ليوفنتوس في الدوري الإيطالي والـ 34 في تاريخه.

وبتتويجه بلقب الدوري الإيطالي بموسم 2017/2018 يكون يوفنتوس قد جمع ثنائية الدوري والكأس المحليين للمرة الرابعة على التوالي، إذ تغلب 4/0 على ميلان في المباراة النهائية الأربعاء الماضي.

ورفع التعادل رصيد يوفنتوس إلى 92 نقطة متقدمًا بـ 4 نقاط عن نابولي الثاني الذي فاز 2/0 على سامبدوريا مع تبقي مباراة وحيدة على النهاية.