تقرير.. روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استقر على تعيين روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الأول.

وكان الاتحاد الإيطالي يبحث عن مدرب لقيادة المنتخب الأول بعد استقالة جيامبيرو فينتورا في نوفمبر الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2018.

وتكهنت وسائل إعلام بتعيين المدرب كارلو أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الأول، لكن الأخير قال إنه يريد مواصلة التدريب على مستوى الأندية.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أنه من المقرر أن يتم تعيين روبيرتو مانشيني رسميًا مديرًا لمنتخب الأزوري، بعد أن توصل الاتحاد الإيطالي إلى اتفاق مع مدرب زينيت سان بطرسبرغ، بعد أن وافق مانشيني على الشروط المتعلقة بالعقد.

وسبق لمانشيني (52 عامًا) أن قاد مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2011/2012.