الاتحاد الإيطالي ينفي التوصل لاتفاق نهائي مع مانشيني

نفى أليساندرو كوستاكورتا، نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنباءً ترددت حول الاتفاق مع المدرب روبيرتو مانشيني لتولي مسؤولية قيادة المنتخب “الأزوري” خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، قال كوستاكورتا: “لدينا 5 أو 6 أسماء من المدربين رفيعي المستوى الذين يمكن أن يساعدوا الفريق الوطني ليكون بطلًا في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “روبرتو مانشيني هو أحد مرشحي مقاعد البدلاء في إيطاليا، ولا ننكر أنه أحد المدربين الذين أجرينا اتصالًا بهم، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن، نحن في انتظار نهاية الدوريات الأوروبية، وسنستقر بعدها على المدرب الأفضل”.

وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية خلال الأيام الماضية أنباءً تشير إلى اقتراب مانشيني لقيادة منتخب بلاده.

ولم يقم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتعيين أي مدير فني في الوقت الحالي لمنتخب “الأزوري” خلفًا للمقال جيامبييرو فينتورا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب فشله في قيادة إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.