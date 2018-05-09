يوفنتوس يكتسح ميلان برباعية ويُتوج بلقب كأس إيطاليا (فيديو)

تُوّج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الرابع على التوالي بفوزه 4-صفر على ميلان الذي انهار في الشوط الثاني من النهائي الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وجاءت الأهداف كلها في الشوط الثاني حيث سجل قلب الدفاع المهدي بنعطية هدفين إضافة لهدف من الجناح دوجلاس كوستا في أمسية حزينة للحارس جيانلويجي دوناروما الذي تسبب في الهدفين الثاني والثالث.

وسجل نيكولا كالينيتش هدفًا بالخطأ في مرماه ليكمل أمسية من الأخطاء الدفاعية الفادحة لميلانو تسببت في حالة غضب للمدرب غينارو غاتوسو.

شاهد رباعية #يوفنتوس في مرمى #ميلان..

اليوفي يتوج ببطولة كأس إيطاليا وعلى بعد خطوة من التتويج ببطولة الدوري للمرة السابعة على التوالي..#يوفنتوس_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/Ml1pf60Ak3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ مايو ٢٠١٨

ويبدو في حكم المؤكد أن يحسم يوفنتوس لقب الدوري لصالحه ليضمه الى لقب الكأس المحلية مكملًا رابع ثنائية محلية له على التوالي.

ويبتعد الفريق القادم من تورينو بفارق ست نقاط عن نابولي قبل مباراتين على النهاية ويتفوق بفارق أهداف يبلغ 16 هدفًا.