أهداف مباراة يوفنتوس وميلان.. البيانكونيري يتقدم برباعية (فيديو)‎

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره ميلان بأربعة أهداف نظيفة خلال نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء.

تقدم المهدي بن عطية في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56، وأضاف دوغلاس كوستا الهدف الثاني بعده بـ5 دقائق.

وعزز المهدي بن عطية تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 64 وأحرز نيكولا كالينيتش مدافع ميلان هدفًا في مرماه.

شاهد رباعية #يوفنتوس في مرمى #ميلان..

اليوفي يتوج ببطولة كأس إيطاليا وعلى بعد خطوة من التتويج ببطولة الدوري للمرة السابعة على التوالي..#يوفنتوس_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/Ml1pf60Ak3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ مايو ٢٠١٨

ويخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع ميلان، في ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية “روما”، في نهائي النسخة الحالية من كأس إيطاليا.