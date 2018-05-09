أهداف مباراة يوفنتوس وميلان.. البيانكونيري يتقدم برباعية (فيديو)‎

أهداف مباراة يوفنتوس وميلان.. البيانكونيري يتقدم برباعية (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره ميلان بأربعة أهداف نظيفة خلال نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء.

تقدم المهدي بن عطية في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56، وأضاف دوغلاس كوستا الهدف الثاني بعده بـ5 دقائق.

وعزز المهدي بن عطية تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 64 وأحرز نيكولا كالينيتش مدافع ميلان هدفًا في مرماه.

ويخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع ميلان، في ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية “روما”، في نهائي النسخة الحالية من كأس إيطاليا.

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