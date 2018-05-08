لماذا هدد غاتوسو لاعبه المغربي الشاب هاشم مستور بتحطيم أسنانه؟

اعترف جينارو غاتوسو المدير الفني لميلان الإيطالي بأنه هدد لاعبه الشاب، المغربي هاشم مستور بتحطيم أسنانه في حال واصل نشر فيديوهات المهارات “فري ستايل” على موقع يوتيوب التي بات أحد مشاهيرها في العالم.

ويعد الكثيرون مستور (19 عامًا) نجم ميلان في المستقبل ما دفعه للتباهي بمهاراته وقدراته الفنية في استخدام الكرة بنشر هذه الفيديوهات على يوتيوب ما أكسبها شهرة كبيرة.

لكن موقع “فوتبول إيطاليا” نقل عن غاتوسو قوله إن مستور لم يعد يضع فيديوهاته على يوتيوب بعدما هددها بتهشيم أسنانه في حال تكرار ذلك.

وقال غاتوسو “لقد تحدثنا كثيرًا مؤخرًا. حتى أنني هددته بأنه أصبح أكثر شهرة في وضع مقاطع الفيديو على يوتيوب أكثر من اللعب، لكنه لم يعد يفعل ذلك لأنني قلت له أني سأحطم أسنانه لو فعلها”.

وانضم مستور إلى ميلان وعمره 14 عامًا وأثبت قدراته الفائقة في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” إيطاليا قام خلالها بمداعبة كرة تنس طاولة.

لكن هذا الأمر المتكرر من اللاعب الشاب أثار غضب مدربه وقائد ميلان السابق الأمر الذي ربما ساهم في عدم الدفع به في أي مباراة.

وظهر مستور إلى جوار البرازيلي نيمار في فيديوهات مميزة داعبا خلالها الكرة وبدا خلالها أنه يتمتع بموهبة كبيرة بالفعل.

ورغم ذلك لم يتطور أداء اللاعب الشاب بالشكل الذي يوازي اهتمامه بنشر الفيديوهات حيث لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإيطالي وفشل في فترتي إعارة في ملقة الإسباني وزوله الهولندي خلال العامين الماضيين.

واقتصرت مشاركته على مباراتين مع فريق ميلان تحت 19 عامًا هذا الموسم، ومسابقات الشباب الإيطالية ، ورغم ذلك أكد غاتوزو تطور اللاعب، الذي ينتهي عقده مع ميلان الصيف الحالي، مؤخرًا.

وأضاف غاتوسو عن اللاعب “مستور بحاجة للعب باستمرار لأننا أنه فقد بعض القوة في الأداء ورغم ذلك تطور مستواه”.