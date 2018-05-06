يوفنتوس على بُعد نقطة من لقب الدوري الإيطالي عقب تعادل نابولي أمام تورينو (فيديو)

أهدى نابولي بشكل كبير يوفنتوس سابع ألقابه على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن أضاع تقدمه مرتين ليتعادل على أرضه 2-2 مع تورينو الذي يقبع في منتصف جدول الترتيب.

وسجل دريس ميرتنز والبديل ماريك هامشيك لأصحاب الأرض، لكن تورينو رد بعد كل هدف بواسطة دانييلي باسيلي ولورينتسو دي سيلفستري.

وترك التعادل نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يمكنه اللحاق بيوفنتوس المتصدر، مبتعدًا بفارق ست نقاط خلف الفريق القادم من تورينو قبل جولتين على النهاية، حيث يحتاج اليوفي إلى نقطة واحدة فقط للفوز بالدوري.

ومع تعادل الفريقين في سجل المواجهات المباشرة، سيحسم فارق الأهداف الفريق الفائز باللقب في حال التساوي في النقاط.

ويتفوق يوفنتوس على نابولي في فارق الأهداف حاليًا وبواقع 16 هدفًا.