هل اقتربت نهاية رحلة ساري مع نابولي الإيطالي تمهيدًا لقيادة تشيلسي؟

فتح رئيس نابولي الإيطالي الباب أمام ماوريتسيو ساري، المدير الفني للفريق، للرحيل، ما يجعله قريبًا من خلافة مواطنه أنطونيو كونتي في تشيلسي الإنجليزي، الصيف الحالي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن تشيلسي أجرى اتصالات مع وكيل أعمال ساري؛ من أجل التعاقد معه ليكون خليفة كونتي.

واعترف أوريليو دي لورنتييس، رئيس نابولي، بأنه عاجز عن الإبقاء على ساري مع الفريق، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ سبعة ملايين جنيه إسترليني فقط.

وقال دي لورنتييس لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “الأمر برمته يعتمد عليه. تحدثت معه منذ يناير الماضي عدة مرات. لو دفع أي طرف الشرط الجزائي لا يمكنني فعل أي شيء للإبقاء عليه”.

وأضاف رئيس نابولي، صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي: “إذا رغب ساري في الرحيل، هذا يعني أنه ليس لديه حافز أكبر للبقاء”.

وسعى تشيلسي خلف ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، لكن الأخير جدد عقده مع النادي ليصبح ساري خيارًا أقرب للتنفيذ.

وقاد ساري يوفنتوس إلى المنافسة على اللقب المحلي آخر ثلاث سنوات، لكنه سيكتفي بمركز الوصيف هذا الموسم أيضًا.

كما أن المدير الفني المثير للجدل ألمح إلى الانتقال للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأنه “سئم من هيمنة يوفنتوس المحلية”.

وقال ساري في وقت سابق: “الأمل الوحيد هو أن الحياة ستتغير في وقت ما، عاجلًا أم آجلًا، وتنتهي هذه الهيمنة. لا بد من القول إن الدوري الإنجليزي يتغير فيه البطل كل عام؛ لأن الجميع لديه أمل وطموح النجاح. والعمل في البريميرليغ سيكون إضافة مرحبًا بها”.