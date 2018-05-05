ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد هدف ديبالا في مبارارة يوفنتوس وبولونيا (صورة)

يعيش الدوري الإيطالي أمتاره الأخيرة مع اقتراب يوفنتوس من حسم اللقب للموسم السابع على التوالي، بعد فوزه على بولونيا، مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

رصيد يوفنتوس ارتفع إلى 91 نقطة، موسعًا فارق الصدارة مع نابولي إلى 7 نقاط مع تبقي مباراة للأخير أمام تورينو غدًا الأحد.

جولتان فقط متبقيتان على الحسم، ونابولي يحتاج للانتصار في مهمة الغد لإعادة الفارق مجددًا إلى 4 نقاط، ومن ثم انتظار هدية من روما في الجولة المقبلة، حينما يستضيف الأخير ماسيمو أليجري ورجاله.

وحينها إن تحققت الآمال قد تكون الجولة الأخيرة هي جولة الحسم أو يبدد يوفنتوس تلك التوقعات سريعًا ويواصل السير بخطى ثابتة نحو لقبه السابع على التوالي.

ولا يقل الصراع سخونة في صدار ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ويتصدر تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، حاليًا قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا سجلها في 32 مشاركة له هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية، ولكن صاحب الـ28 عامًا تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام تورينو خرج على إثرها من الملعب بعد 14 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وأشار تقرير الطبيب بأن إيموبيلي سيغيب لـ15 يومًا على الأقل، ما يعني أنه لن يلعب مع فريقه لاتسيو أمام أتلانتا وكروتوني في الجولتين القادمتين، ولكنه قد يكون حاضرًا أمام إنتر ميلان في الجولة الختامية من الموسم وذلك لزيادة غلته التهديفية.

فيما يأتي ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، ثانيًا في القائمة برصيد 27 هدفًا، إذ تبقى له 3 مباريات أمام كل من أودينيزي وساسولو وأخيرًا لاتسيو ما يدعم فرصته في زيادة غلته التهديفية.

ويأتي باولو ديبالا في المركز الثالث برصيد 22 هدفًا، بعدما أحرز الهدف الثالث لليوفي في مباراة اليوم، ويبدو من الصعب على الأرجنتيني الدخول في منافسة للحصول على اللقب نظرًا لابتعاده بفارق 7 أهداف عن المتصدر إيموبيلي.

وكان ديبالا استهل الموسم بأرقام قياسية تهديفية مسجلًا 10 أهداف في الجولات الست الأولى.