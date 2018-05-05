يوفنتوس يسقط بولونيا ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري الإيطالي

اقترب بقوة فريق يوفنتوس من الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، للمرة السابعة على التوالي، بعدما حقق الفوز على نظيره بولونيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ36 من المسابقة.

افتتح بولونيا أول أهداف المباراة عن طريق سيميوني فيردي، في الدقيقة 29 بركلة جزاء، بينما أحرز دي مايو هدفًا في مرمى فريقه بالخطأ، في الدقيقة 50، ليتعادل اليوفي، ونجح سامي خضيرة وباولو ديبالا، في إضافة الهدفين الثاني والثالث ليوفنتوس في الدقائق 64 و69.

وبفوز يوفنتوس، يرتفع رصيده إلى 91 نقطة، متصدرًا جدول ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط عن نابولي، في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، الذي سيخوض مباراة غدًا أمام تورينو، بينما يتوقف رصيد بولونيا عند 39 نقطة.