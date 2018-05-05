ميلان يكتسح هيلاس فيرونا برباعية.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي (صورة وفيديو)

حقق فريق ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره هيلاس فيرونا 4-1، ليطيح به رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.
وسجل أهداف ميلان هاكن كالهانجولو وباتريك كوتروني وإجنازيو أباتي وفابيو بوريني في الدقائق العاشرة والـ32 والـ49 والـ89 على الترتيب.
فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيلاس فيرونا سيونج وو لي في الدقيقة الـ85.
هدف #ميلان الاول في مرمى #فيرونا عن طريق #هاكان في الدقيقه 10 #الكالتشيو #الدوري_الايطالي #كالتشيو_العرب #مباريات_اليوم pic.twitter.com/phhuqPiXkq
— كالتشيو العرب (@Arabs_Calcio) May 5, 2018
ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية برفقة بينفينتو، الذي هبط في وقت سابق.
ويُعدّ هذا الفوز هو السابع عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة والعشرين لهيلاس فيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.
هدف #ميلان الثاني عن طريق #كوتروني في الدقيقة 32 #ميلان_فيرونا #الكالتشيو #الدوري_الإيطالي #كالتشيو_العرب pic.twitter.com/O9dTHCmHal
— كالتشيو العرب (@Arabs_Calcio) May 5, 2018
هدف #ميلان الثالث في مرمى #فيرونا عن طريق #أباتي في الدقيقه 49 #الكالتشيو #الدوري_الأيطالي #كالتشيو_العرب #مباريات_اليوم pic.twitter.com/CNv1483JOP
— كالتشيو العرب (@Arabs_Calcio) May 5, 2018
هدف #فيرونا الاول في مرمى #ميلان في الدقيقة 84 #الكالتشيو #الدوري الايطالي #كالتشيو_العرب #مباريات_اليوم pic.twitter.com/ypIIub2EBt
— كالتشيو العرب (@Arabs_Calcio) May 5, 2018
هدف #ميلان الرابع في مرمى #فيرونا عن طريق #بوريني في الدقيقة 88#الكالتشيو #الدوري_الأيطالي #كالتشيو_العرب #مباريات_اليوم pic.twitter.com/v8rRwe8Xcu
— كالتشيو العرب (@Arabs_Calcio) May 5, 2018