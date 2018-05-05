ميلان يكتسح هيلاس فيرونا برباعية.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي (صورة وفيديو)

حقق فريق ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره هيلاس فيرونا 4-1، ليطيح به رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ميلان هاكن كالهانجولو وباتريك كوتروني وإجنازيو أباتي وفابيو بوريني في الدقائق العاشرة والـ32 والـ49 والـ89 على الترتيب.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيلاس فيرونا سيونج وو لي في الدقيقة الـ85.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية برفقة بينفينتو، الذي هبط في وقت سابق.

ويُعدّ هذا الفوز هو السابع عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة والعشرين لهيلاس فيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.