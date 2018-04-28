ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. إيكادري يقلص الفارق مع إيموبيلي رغم خسارة إنتر ميلان (صورة)

يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم صراعاً شديداً على لقب الإسكوديتو بين نابولي ويوفنتوس، ولا يقل هذا الصراع قوة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وانتصر يوفنتوس على إنتر بثلاثية مقابل هدفين في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم السبت.

سجل هدفي إنتر ميلان ماورو إيكاردي وأندريا بارزالي بالدقيقتين 52 و65، وأحرز أهداف يوفنتوس دوغلاس كوستا وخوان كوادرادو وغونزالو هيغواين بالدقائق 14 و86 و89.

ويتصدر ترتيب المسابقة إيموبيلي، لاعب لاتسيو، برصيد 29 هدفا، فيما جاء إيكاردي في المركز الثاني برصيد 27 هدفا، وثالثا ديبالا برصيد 21 هدفا.

وأمام إيموبيلي فرصة لتوسيع فارق الصدارة حيث سيخوض مباراة مع لاتسيو ضد تورينو غدا الأحد، ضمن لقاءات الجولة 35، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 88 فى المركز الأول متفوقا بفارق 4 نقاط عن نابولى صاحب المركز الثانى بـ 84 نقطة وله لقاء غدا مع فريق فيورنتينا، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 66 فى المركز الخامس.