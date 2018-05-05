آليغري يزيد الغموض حول مصير ديبالا مع يوفنتوس

ضاعف المدرب الإيطالي ماسيميليانو آليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، المزيد من الغموض حول مصير الأرجنتيني باولو ديبالا.

وتكهنت تقارير مختلفة إلى اقتراب ديبالا من يوفنتوس، خاصة أن علاقته توترت مع آليغري بعد أن أبقاه المدرب الإيطالي على دكة البدلاء أكثر من مرة وفي مباريات مهمة.

وأشارت تقارير صحفية، الخميس، إلى أن بايرن ميونخ الألماني رصد 100 مليون يورو للتعاقد مع ديبالا الذي يبلغ من العمر 24 عامًا.

ونقلت شبكة “بريميوم سبورت” عن آليغري قوله: “ديبالا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، قدّم موسمًا رائعًا، ولديه نمو كبير ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في كرة القدم”.

وأضاف ليغري: “لكن هذا الأمر يتوقف عليه ومتروك له ولرغبته، ديبالا يركز ويريد أن يقدم المزيد إلى يوفنتوس، لا أعتقد أنه سيرحل”.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، مقابل 40 مليون يورو قادمًا من باليرمو، ويرتبط مع البيانكونيري حتى العام 2022.

وسجل ديبالا 25 هدفًا وصنع 7 في 42 مباراة مع يوفنتوس، في جميع المسابقات الموسم الحالي.