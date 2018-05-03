بايرن ميونخ يغري يوفنتوس بـ 88 مليون جنيه إسترليني لضم ديبالا

أشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني سيتحرك سريعًا للتعاقد مع باولو ديبالا في حال انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية يوم الخميس إن قادة النادي البافاري يخشون من رحيل المهاجم البولندي بعد تعاقده مع بيني زاهافي كوكيل أعمال للاعب البالغ عمره 29 عامًا.

وريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يسعى لضم ليفاندوفسكي، حيث يتنافس معه تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضًا لكن اللاعب نفسه يبدو قريبًا من النادي الملكي.

والمهاجم الأرجنتيني الشاب أحد أبرز لاعبي أوروبا تفوقًا حاليًا، حيث سجل 21 هدفَا في 30 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسعى خلفه العديد من الأندية الكبرى خلال السنوات الأخيرة منها ريال مدريد وبرشلونة.

ويشتهر يوفنتوس ببيع أفضل لاعبيه إذا كان السعر مناسبًا مثلما حدث من قبل مع بول بوغبا ببيعه لمانشستر يونايتد قبل موسمين.

ويبدو أن بايرن ميونخ واثق من أن عرضًا بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا ليوافق يوفنتوس على الصفقة، بينما قال الأرجنتيني الشاب من قبل بأنه حريص على اللعب في البوندسليغا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحرص فيه أتلتيكو مدريد أيضًا على ضم مهاجم باليرمو السابق ، حيث جلس دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني مع مواطنه ديبالا الشهر الماضي.

ويحرص أتلتيكو على ضم ديبالا حتى يكون بديلًا للفرنسي أنطوان غريزمان الذي يرغب في الرحيل إلى برشلونة.