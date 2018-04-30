هل حسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي؟

عادت الأمور لطبيعتها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، واقترب يوفنتوس من حسم اللقب للمرة السابعة على التوالي، بعد أن حقق فوزًا متأخرًا، في ظل خلافات حول الأداء التحكيمي.

وشهدت منافسة الموسم الحالي تنافسًا على اللقب بين يوفنتوس ونابولي، بعكس عدد من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى، ما تسبب في تأجيل الحسم حتى الآن.

لكن ورغم كل الإثارة والخلافات في الأسابيع القليلة الأخيرة، يبدو أن الأمور تعود لطبيعتها بعد فوز يوفنتوس الأخير 3/2 على إنتر ميلان في ميلانو، يوم السبت، عندما أحرز هدفين في آخر 5 دقائق أمام 10 لاعبين في الفريق المنافس.

ويتفوق حامل اللقب بـ 4 نقاط قبل آخر 3 جولات من الموسم، وسيكفيه الفوز على أرضه على بولونيا وفيرونا المتراجعين، على ملعبه لحسم اللقب بغض النظر عما يحققه نابولي.

وكان يوفنتوس خسر في ملعبه أمام نابولي قبل 9 أيام، ليتقلص الفارق الذي يتفوق به في الصدارة إلى نقطة وحيدة وتشتعل المنافسة على اللقب.

لكن مع فوز يوفنتوس على إنتر ميلان وهزيمة نابولي 3/0 أمام فيورنتينا، أمس الأحد، عاد الوضع إلى طبيعته.

التحكيم وأمور أخرى

وفي الوقت نفسه، ثار الكثير من الجدال حول بعض القرارات التحكيمية، ومنها قرار طرد لاعب وسط إنتر ميلان ماتياس فيسينو وعدم معاقبة لاعب يوفنتوس ميراليم بيانيتش على مخالفة واضحة.

وقال لوشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان: “الأداء التحكيمي في المباراة لم يكن متوازنًا”.

كما أثار ماوريتسيو ساري مدرب نابولي تساؤلات حول قرار السماح ليوفنتوس باللعب أولًا، ومدى تأثير نتيجة مباراته أمام إنتر ميلان على معنويات لاعبيه في مواجهة فيورنتينا.

وعن هيمنة يوفنتوس قال ساري: “انظروا إلى الدوري الإنجليزي.. ففي كل موسم هناك فائز مختلف باللقب. وهناك عدة فرق لديها أمل في الفوز باللقب وهو موقف يختلف عما يحدث عندنا”.

وأضاف ساري: “المخاطرة هي أننا سنفقد الجمهور؛ لأن الجماهير تشجع فِرقًا لن تتمكن مطلقًا من الفوز باللقب وهم يدركون ذلك جيدًا جدًا، لكن إذا أضعفتم النظام فإن الأغنياء أيضًا سيصبحون فقراء”.