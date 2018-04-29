ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة نابولي أمام فيورنتينا (صورة)

فاجأ نابولي الجميع وسقط 2/0 أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وحافظ نابولي على آماله في الفوز باللقب الجولة الماضية، عندما أسقط يوفنتوس في معقله 1/0، ليقلص الفارق مع البيانكونيري إلى نقطة.

لقط نابولي سقط اليوم أمام فيورنتينا، ليعود الفارق إلى 4 نقاط مع تبقي 4 مباريات على نهاية المسابقة، بعد فوز يوفنتوس 3/2 على إنتر ميلان أمس السبت.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب وفي رصيده 88 نقاط، في حين يملك نابولي 84 نقطة.

ويأتي روما في المركز الثالث وفي رصيده 70 نقطة، بعد أن فاز 4/1 على كييفو أمس السبت.

ويأتي لاتسيو رابعًا وفي جعبته 67 نقطة، قبل أن يلاقي تورينو اليوم الأحد.

وفي آخر 3 مباريات يلتقي يوفنتوس مع بولونيا وروما وفيرونا، في حين يلعب نابولي مع تورينو وسامبدوريا وكروتوني.