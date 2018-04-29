هدف مباراة نابولي وفيورنتينا.. “الفيولا” يتقدم (فيديو)

خطف جيوفاني سيميوني هدفًا رائعًا لفريق فيورنتينا ضد نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وانفرد سيميوني بمرمى نابولي، وأودع الكرة في الشباك، حيث استغل الفيولا النقص العددي لفريق نابولي بعد طرد كوليبالي.

واشتعلت المنافسة بشدة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان، مساء السبت، في قمة الجولة الـ 35 حيث ما زال الصراع على اللقب على صفيح ساخن بين نابولي واليوفي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

ويصطدم نابولي بمنافسه فيورنتينا، مساء اليوم الأحد، في نفس الجولة، وفي حال فوز نابولي سيرتفع رصيده إلى 87 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 88 نقطة.

ونجح نابولي في الفوز على يوفنتوس في الجولة الماضية، ليُشعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، ويُقلّص الفارق مع اليوفي إلى نقطة واحدة.