ميلان يتمسك بأمل التأهل إلى “يوروبا ليغ” بعد صعوده للمركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي

تمسّك آي سي ميلان بأمل المنافسة على انتزاع بطاقة التأهل والمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعد تغلبه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإيطالي.

وأنهى الضيوف الشوط الأول لصالحهم متقدمين بهدفين دون ردٍ، أحرزهما هاكان تشالهان أوغلو، وجياكومو بونافنتورا في الدقيقتين 34 و45.

بينما جاء هدف بولونيا الوحيد عن طريق الفرنسي سباستيان دي مايو في الدقيقة 74.

وبذلك، ارتفع رصيد ميلان إلى 57 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد بولونيا عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويتصدر يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة بفارق أربع نقاط عن نابولي.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أتلانتا على جنوى بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلّب سبال على هيلاس فيرونا، وسامبدوريا على كالياري بأربعة أهداف لهدف، بينما تعادل بينفينتو مع أودينيزي بثلاثة أهداف لكل منهما.