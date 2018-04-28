جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان (صورة)

شهدت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان تحولات مثيرة، حتى انتهت بفوز اليوفي على النيراتزوري 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “سان سيرو”، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة، يعود اليوفي إلى سكة الانتصارات معززًا صدارة الكالشيو بـ88 نقطة، ليبتعد بفارق أربع نقاط مؤقتًا عن نابولي، الذي سيواجه فيورنتينا، غدًا الأحد، بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر، فرّط إنتر ميلان بعشر لاعبين في تقدمه، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الخامس، لتتضاءل آمال تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.