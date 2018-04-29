ترتيب الدوري الإيطالي.. مباراة نابولي وفيورنتينا على صفيح ساخن

اشتعلت المنافسة بشدة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان، مساء السبت، في قمة الجولة 35 حيث ما زال الصراع على اللقب على صفيح ساخن بين نابولي واليوفي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

ويصطدم نابولي بمنافسة فيورنتينا، مساء اليوم الأحد، في نفس الجولة، وحال فوز نابولي سيرفع رصيده لـ87 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 88 نقطة.

ونجح نابولي في الفوز على يوفنتوس بالجولة الماضية، ليُشعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، ويُقلص الفارق مع اليوفي إلى نقطة واحدة.

وتبدو الأمتار الأخيرة من الموسم أسهل على نابولي من يوفنتوس، إذ يستضيف تورينو وكروتوني في المرحلتين 36 و38 الأخيرة، فيما يحل ضيفًا على فيورنتينا وسمبدوريا.

وكان يُمني نابولي النفس بتعثر يوفنتوس سواء بالتعادل أو الخسارة أمام إنتر ميلان، أمس إلا أن اليوفي نجح في خطف الفوز في الوقت القاتل.

بينما يلعب فيورنتينا اللقاء وهو في وضع أفضل، حيث إنه لا يُنافس على الصدارة، ويطمح للبقاء في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

فيما يحتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة نابولي اليوم، برصيد 51 نقطة.

ويحل قطب العاصمة لاتسيو ضيفا على تورينو، فيما يلعب ميلان مضيفه بولونيا مع أمل العودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة الصعبة في المرحلة السابقة ضد متذيل الترتيب بينيفينتو.

ويتخلف فريق جينارو غاتوزو بفارق نقطة واحدة عن اتالانتا صاحب المركز السادس المؤهل إلى “يوروبا ليغ”.

وسيضمن ميلان بطاقته إلى المسابقة القارية حال تفوق على يوفنتوس في التاسع من مايو واحرازه لقب الكأس الإيطالية للمرة الأولى منذ 2003.

ويلعب اليوم أيضا، كروتوني مع ساسوولو واتلانتا مع جنوى وفيرونا مع سبال وسامبدوريا مع كالياري وبينيفينتو مع أودينيزي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناتها الرياضية 4 HD، وينطلق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية.