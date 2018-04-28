مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. هل تنتفض السيدة العجوز أم يقدم سباليتي الهدية لنابولي؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب “جوزيبي ميانزا” لمتابعة مواجهة إنتر وضيفه يوفنتوس في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإيطالي.

يتصدر يوفنتوس ترتيب الكالتشيو برصيد 85 نقطة، بقيادة مديره الفني ماسيمو أليغري في مواجهة إنتر أصحاب الأرض، والذين يحتلون المركز الخامس برصيد 66 نقطة، مع مديرهم الفني لوتشيانو سباليتي.

وتستعرض “إرم نيوز” أبر ملامح مواجهة إنتر ويوفنتوس ، فإلى السطور التالية:

حسابات الترتيب

يحتاج يوفنتوس بكل المقاييس للفوز بعد أن تقلص الفارق بينه وبين نابولي إلى نقطة واحدة، وهو الأمر الذي يشعل المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري.

وخسر يوفنتوس آخر مبارياته ضد نابولي بهدف نظيف، وهو ما يجعل اليوفي بحاجة لمصالحة جماهيره واستعادة توازنه من خلال الفوز على إنتر في عقر داره.

ويدخل إنتر أيضًا المباراة باحثًا عن الوصول للنقطة الـ69، والعودة للمربع الذهبي أملًا في تعثر روما أو لاتسيو.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 232 مباراة من قبل، وفاز يوفنتوس 104 مرات مقابل 71 انتصارًا لإنتر و57 تعادلًا.. وسجل اليوفي 330 هدفًا وأحرز إنتر 287 هدفًا.

وعلى صعيد بطولة الدوري، تقابل الفريقان 169 مرة فاز يوفنتوس في 80 لقاءً مقابل 46 فوزًا لإنتر و43 تعادل وسجل اليوفي 242 هدفًا وأحرز إنتر 243 هدفًا.

ولم يخسر إنتر على ملعبه أمام يوفنتوس منذ الهزيمة في مايو 2015 قبل 3 أعوام تقريبًا بهدفين مقابل هدف.

أليغري ضد سباليتي

تبدو المواجهة قوية وصعب بين كلا المدربين ماسيمو أليغري مدرب يوفنتوس ولوتشيانو سباليتي مدرب إنتر خاصة أن كليهما يملك الخبرات.

وتقابل كلا المدربين 8 مرات من قبل وفاز سباليتي 3 مرات وأيضًا أليغري نفس مرات الفوز مع تعادلين، وهو ما يزيد الندية في المواجهة.

انتفاضة يوفنتوس

يبحث فريق يوفنتوس عن تحقيق الانتفاضة واستعادة الانتصارات بعد السقوط أمام نابولي والخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أليغري لحصد الفوز على إنتر في عقر داره متسلحًا بطريقة 4-3-3 من أجل الضغط على دفاع النيراتزوري.

ويعتمد أليغري على مثلث الهجوم البرازيلي دوغلاس كوستا والكرواتي ماريو ماندوزكيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين مع انقلاب المدرب على الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويراهن أليغري على مثلث الوسط ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبلايس ماتويدي للتحكم في الإيقاع مع انطلاقات الظهيرين كوادا أسامواه وستيفن ليشتنشتاير مع غياب مؤثر للمدافع جورجينهو كيليني للإصابة.

عناد سباليتي

يبدو إنتر مع سباليتي منافسًا عنيدًا خاصة أن المدرب المخضرم يلعب بطريقة 4-2-3-1 ويسعى لملء منطقة وسط الملعب بشكل مكثف والحد من اختراقات لاعبي يوفنتوس.

ويعول إنتر على قدرات مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق برصيد 26 هدفًا بجانب دعم مثلث صناعة اللعب إيفان بيريستش الذي صنع 9 أهداف ورافينها وأنتونيو كاندريفا مع ثنائي الارتكاز بورخا فاليرو وأيضًا مارسيلو بروزفيتش.

ويعتمد سباليتي على الرباعي ميراندا وميلان سكيرناير وجواو كانسيلو ودانيلو دو أمبروزيو مع وجود الحارس سمير هاندانوفيتش.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية في قنوات “أون سبورت”، لـ”إرم نيوز”، أن المواجهة ستكون تكتيكية من العيار الثقيل بين سباليتي وأليغري، خاصة في وسط الملعب في ظل عدم سماح سباليتي بوجود أي مساحات لانطلاقات لاعبي يوفنتوس.

وأضاف: “يوفنتوس يسعى للفوز وأيضًا إنتر وأعتقد أن استغلال الفرص سيكون له كلمة الحسم في المباراة بجانب الالتحامات في وسط الملعب”.