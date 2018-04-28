استبعاد أليغري مدرب يوفنتوس من المرشحين لخلافة فينغر في قيادة آرسنال

أعلن ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، بقاءه مع الفريق لموسم آخر على الأقل، ما يعني استبعاده من سباق خلافة آرسين فينغر في آرسنال الإنجليزي.

وقال أليغري قبل مواجهة إنترميلان في وقت لاحق، يوم السبت، بالدوري، إنه حسم موقفه قبل عام في إشارة إلى تجديد عقده العام الماضي، والذي يضمن بقاءه مع اليوفي حتى 2020.

وقاد أليغري فريق يوفنتوس إلى صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن نابولي ملاحقه المباشر، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، وذلك بعد خسارة اليوفي على ملعبه، الأسبوع الماضي، أمام نابولي.

وكان أليغري، البالغ عمره 50 عامًا، أحد أبرز المرشحين لخلافة فينغر الذي أعلن رحيله عن آرسنال بنهاية الموسم الحالي، لينهي 22 عامًا على رأس الإدارة الفنية للفريق اللندني.

وبعد تصريحات أليغري، بات على آرسنال البحث عن مدير فني جديد خاصة وأن المرشحين لخلافة المدير الفني الفرنسي المخضرم كثيرون، وأبرزهم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة.

ويتطلع فينغر لمواصلة مسيرته التدريبية، حيث قد ينهي مسيرته كمدير عام في باريس سان جيرمان بالتعاون مع توماس توخيل، المدير الفني الجديد للنادي الفرنسي.

وسيقدم سان جيرمان عرضًا لفينغر لمدة أربع سنوات بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل صداقته لناصر الخليفي، رئيس النادي المملوك لقطر.