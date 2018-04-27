مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. أليغري يدعو لاعبيه لمزيد من الاقتحامات القوية

يرى ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، أن فريقه يحتاج إلى التحلي بقوة أكبر عند الاقتحامات ومحاولة إيقاف مهاجمي الفرق المنافسة بشتى الطرق، أكثر مما حدث أمام نابولي الأحد الماضي.

جاءت تصريحات أليغري غير المعتادة قبل مواجهة إنتر ميلان في الدوري، غدًا السبت، بعد أن تسببت الخسارة 1-صفر أمام نابولي صاحب المركز الثاني في تقليص الفارق بين الفريقين إلى نقطة وحيدة، ليبقى الصراع على اللقب مفتوحًا بين الفريقين.

وقال أليغري: “في مباراة الأحد الماضي ارتكبنا ثمانية أخطاء ضد نابولي الذي ارتكب 18 خطأ ضد لاعبينا، وهو سجل سلبي بالنسبة لنا. ولكن علينا أن نلعب غدًا بالطريقة الصحيحة، وإلا فلن نخرج من الملعب على قيد الحياة”.

وتعرض أليغري لانتقادات كبيرة؛ بسبب مباراة نابولي رغم أن يوفنتوس خسر ثلاث مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، كما أنه يسعى لتحقيق لقبه السابع على التوالي والجمع بين بطولتي الدوري والكأس في إيطاليا للموسم الرابع على التوالي.

ومع تصاعد الضغوط، شهد تدريب يوفنتوس أمرًا غير مألوف، الأربعاء الماضي، حين اقتحم مئات المشجعين الملعب الذي يتدرب عليه اللاعبون خارج مدينة تورينو.

ورغم أن المشجعين قالوا إنهم كانوا يرغبون في مؤازرة اللاعبين، إلا أن مشاهد فيديو أظهرت مجموعة منهم تتحدث بحدة مع المهاجم باولو ديبالا وتبلغه أن إحراز لقب الدوري هذا الموسم أكثر أهمية بالنسبة لهم من لقب الموسم الماضي.

وقال أليغري: “سنخوض غدًا مباراة قمة كبيرة على ملعب رائع وأمام منافس مثل انترناسيونالي دخل مرماه 23 هدفًا هذا الموسم، منها هدفان فقط في آخر تسع مباريات، فاز يوفنتوس بالعديد من المباريات وأحرز الكثير من البطولات، ولا يمكن أن يهتز في غضون بضعة أيام، لكن هكذا هي كرة القدم فعندما تفوز تصبح الأفضل وحين تعجز عن ذلك تصير خاسرًا”.