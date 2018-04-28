أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. كوستا يسجل.. وإيكاردي وهدف عكسي يقلبان الطاولة على اليوفي (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. كوستا يسجل.. وإيكاردي وهدف عكسي يقلبان الطاولة على اليوفي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وضع دوغلاس كوستا، فريقه يوفنتوس في المقدمة، بإحرازه الهدف الأول في شباك إنتر ميلان، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “سان سيرو”، ضمن لقاءات الجولة 35 للدوري الإيطالي.

نجح كوستا في الهروب من دفاع إنتر ميلان، في الدقيقة 12، قبل أن يسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك الحارس، سمير هاندانوفيتش.

وقام الحكم دانييلي أورساتو باستخدام تقنية الفيديو، للتأكد من صحة الهدف.

وفي الدقيقة 52 من الشوط الثاني تعادل ماورو إيكاردي.

وفي الدقيقة 65 تقدم الإنتر بهدف ثان بعدما أحرز أندريا بارزالي، لاعب يوفنتوس، هدفا في مرماه.

يسعى يوفنتوس إلى الفوز بمباراة اليوم لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، بعد أن تقلص الفارق بينه وبين نابولى الذى يحتل المركز الثاني فى ترتيب الكالتشيو، إلى نقطة واحدة، عقب تعادل السيدة العجوز مع كروتونى بنتيجة 1-1 فى مباراة الجولة الـ33، وهزيمتهم من فريق الجنوب بهدف نظيف فى مباراة الجولة الـ 34.

بينما يدخل إنتر ميلان مباراة اليوم متحفزًا للفوز، أملًا فى خطف المركز الثالث أو الرابع بترتيب الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الذى يحتل المركز الرابع، وروما الذى يحتل المركز الثالث.

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