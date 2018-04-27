سباليتي مدرب إنتر ميلان: محمد صلاح بإمكانه تحطيم الأرقام القياسية

قال لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، إن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بإمكانه تحطيم الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أكد سباليتي “لقد كنت مديرًا فنيًا لصلاح في نادي روما، وكنت أطلب منه التحرك في عمق منطقة الجزاء، لكنه كان يفضل اللعب في مركز الجناح”.

وأضاف “الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول نجح في توظيف صلاح على النحو الأمثل، حتى أن مستوى المهاجم المصري بدأ يتحسن من مباراة لأخرى، حتى أصبح أفضل لاعب في إنجلترا”.

وأشار سباليتي “صلاح بإمكانه تحطيم الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، فهو يحب زملائه، ويبذل قصارى جهده من أجل مصلحة فريقه”.

وعن مباراة الانتر غدًا السبت أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، قال سباليتي ” الفريق على ما يرام وجاهز لمباراة الغد، يمكننا أن نعطي مشجعينا فرحة كبيرة”.

وأوضح “الشيء الذي يمنحني المزيد من الثقة هو نمو فريقي هذا الموسم، لقد تعلمنا التعامل مع عيوبنا وهذا يمثل النمو، فنحن لدينا هدف مهم جداً وهو المشاركة في دوري أبطال أوروبا”.

وأكد سباليتي ” أنا مهتم في الثلاث نقاط التي من شأنها أن تعطي الفوز للإنتر، وليس التي من شأنها أن تأخذ شيئاً بعيداً عن يوفنتوس، وتمنح نابولي فرصة اعتلاء القمة، لذا فإننا سنكون شرسين في لقاء الغد”.

ويحتل الانتر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حيث يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 85 نقطة.