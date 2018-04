تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة المصري (صور)

قال رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إن هناك تطورات جديدة في الأزمة مع اتحاد الكورة المصري، بشأن استخدام صورته في الإعلانات دون الرجوع إليه.

وفي تغريده له اليوم الجمعة، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أكد “عباس” أن جميع التقارير الصحفية والإعلامية، التي تقول إن هناك مفاوضات من قبل اتحاد الكرة المصري مع محمد صلاح لحل أزمة انتهاك حقوقه غير صحيحة».

ولكن بعدها بدقائق غرد وكيل أعمال اللاعب المصري المحترف مرة أخرى قائلًا، إن هناك تطورات جديدة في قضية اللاعب دون أن يكشف عنها.

وكان رامي عباس قد كتب أمس الخميس على “تويتر”، إنهم تواصلوا مع وزير الشباب والرياضة المصري، المهندس خالد عبدالعزيز في الاستخدام غير الشرعي من قبل اتحاد الكرة لصور محمد صلاح، وطرح ألية التواصل لحل الأزمة الأخيرة مع الاتحاد المصري.

ولمح وكيل اللاعب، في وقت سابق، إلى أن شخصًا تواصل مع اتحاد المصري لكرة القدم ولكنه لم يتلق ردًّا من جانب الأخير.

Interesting how some insist on deliberately ignoring this tweet, ‘interpreting’ it, or pretending it never happened. https://t.co/DYOrSJPs81 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

Date of last communication: 20 April 2018 Number of days elapsed without any response: 6 Next update tomorrow! — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

The reports of Mohamed being in direct discussions with the EFA regarding the image rights violations, are false. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وفي رد على تغريدة كتبت على “تويتر”: إن الأزمة في طريقها للانتهاء، استبعد اللاعب محمد صلاح الوصول إلى حل للمشكلة في وقت قريب، مغردًا: “مش باين”.

وأعلن اللاعب المحترف، في وقت سابق، دعمه لوكيل أعماله في تلك الأزمة، وهو ما أشار إليه الكولومبي ذو الأصول اللبنانية عبر اقتباس لتغريدة صلاح وتعليقه عليها، “لا أعرف كيف يتظاهر البعض أو يتجاهل حقيقة دعمه لي”.

وكان محامي اللاعب، قد أعلن الجمعة الماضية، عن وجود مشكلة كبيرة بين اللاعب واتحاد الكرة، بسبب حقوق صور محمد صلاح التسويقية.