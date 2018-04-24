مباراة ليفربول وروما.. محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفيه في فريقه السابق (فيديو)

توهج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مواجهة فريقه السابق روما، ليسجل ثنائية مذهلة في شباك “الذئاب” في الشوط الأول للمواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
هدف صلاح الأول جاء في الدقيقة 36 بعد محاولات مكثفة من أصحاب الأرض للوصول إلى شباك روما، وإلغاء هدف لساديو ماني بداعي تسلل اللاعب السنغالي، وتسديدة من صلاح ردها الحارس أليسون.
#دوري_أبطال_أوروبا ll #ليفربول 1 × #روما 0 ll محمد صلاح كامل الاعادات HD pic.twitter.com/g3gLygrD3U
— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 24, 2018
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة من فيرمينو انفرد على إثرها النجم المصري بالحارس أليسون ويلعبها من فوقه لتمر إلى الشباك ويرفض مجددًا لاعب روما السابق الاحتفال.
الدولي المصري رفض الاحتفال بالهدف في شباك فريقه القديم حفاظًا على مشاعر زملائه السابقين وجماهير نادي العاصمة الإيطالية الذين قدموا له الدعم خلال الموسمين الماضيين قبل أن ينتقل إلى أنفيلد.
#دوري_أبطال_أوروبا ll #ليفربول 2 × #روما 0 ll محمد صلاااااح كامل الاعادات HD pic.twitter.com/v4ajPopsN4
— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 24, 2018
الثنائية التي سجلها صلاح رفعت رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 43 هدفًا خلال 47 مباراة، ليقترب من رقم الهداف التاريخي لليفربول إيان راش (47 هدفًا).