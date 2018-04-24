مباراة ليفربول وروما.. محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفيه في فريقه السابق (فيديو)

توهج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مواجهة فريقه السابق روما، ليسجل ثنائية مذهلة في شباك “الذئاب” في الشوط الأول للمواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح الأول جاء في الدقيقة 36 بعد محاولات مكثفة من أصحاب الأرض للوصول إلى شباك روما، وإلغاء هدف لساديو ماني بداعي تسلل اللاعب السنغالي، وتسديدة من صلاح ردها الحارس أليسون.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة من فيرمينو انفرد على إثرها النجم المصري بالحارس أليسون ويلعبها من فوقه لتمر إلى الشباك ويرفض مجددًا لاعب روما السابق الاحتفال.

الدولي المصري رفض الاحتفال بالهدف في شباك فريقه القديم حفاظًا على مشاعر زملائه السابقين وجماهير نادي العاصمة الإيطالية الذين قدموا له الدعم خلال الموسمين الماضيين قبل أن ينتقل إلى أنفيلد.

الثنائية التي سجلها صلاح رفعت رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 43 هدفًا خلال 47 مباراة، ليقترب من رقم الهداف التاريخي لليفربول إيان راش (47 هدفًا).