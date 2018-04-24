أهداف مباراة ليفربول وروما.. خماسية للريدز بقيادة محمد صلاح والذئاب يقلّصون بثنائية (فيديو)

وضع الدولي المصري محمد صلاح، ليفربول، في المقدمة، بهدفين مذهلين في شباك روما خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
واستقبل “صلاح” الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليضعها ببراعة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس روما في الدقيقة 34.
ويتصدر صلاح، قائمة أفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف، خلال مشاركته في 10 مباريات بإجمالي 734 دقيقة، متساويًا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.
⚽️هدف! صلاح @mosalah يوقع على أول أهداف اللقاء.. ويا له من هدف! #ليفربول 1 ✖️ #روما 0. #beINUCL pic.twitter.com/ElRznMTQg2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 24, 2018
ويأبى “صلاح” أن ينتهي الشوط الأول دون أن يضع بصمته المذهلة، حيث سجّل هدفًا ثانيًا رائعًا.
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/rd1H2z6ASv
— صـقـر أهداف (@S8R_HD41) April 24, 2018
وعزّز ساديو ماني تقدم فريقه بالهدف الثالث من تمريرة حريرية من صلاح، وتبعه البرازيلي فيرمينو بهدف كربوني.
@WC18HD pic.twitter.com/2Je34jLSaZ
— – (@wc18hd_34) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/jkqRmaRK3D
— صـقـر أهداف (@S8R_HD41) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
وأحرز ماني الهدف الخامس والثاني له من رأسية قوية.
@WC18HD pic.twitter.com/5RRl33FPWw
— – (@wc18hd_34) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
وقلّص روما النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق دزيكو، ثم أحرز فريق العاصمة الإيطالية الهدف الثاني من ركلة جزاء.
@WC18HD pic.twitter.com/qjsxCWWTy0
— – (@wc18hd_34) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6jnERT75V7
— صـقـر أهداف (@S8R_HD41) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
وشهدت هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول، الذي يُتوّج بتلك الجائزة.
يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أمّا روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.