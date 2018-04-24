أهداف مباراة ليفربول وروما.. خماسية للريدز بقيادة محمد صلاح والذئاب يقلّصون بثنائية (فيديو)

وضع الدولي المصري محمد صلاح، ليفربول، في المقدمة، بهدفين مذهلين في شباك روما خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واستقبل “صلاح” الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليضعها ببراعة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس روما في الدقيقة 34.

ويتصدر صلاح، قائمة أفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف، خلال مشاركته في 10 مباريات بإجمالي 734 دقيقة، متساويًا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويأبى “صلاح” أن ينتهي الشوط الأول دون أن يضع بصمته المذهلة، حيث سجّل هدفًا ثانيًا رائعًا.

وعزّز ساديو ماني تقدم فريقه بالهدف الثالث من تمريرة حريرية من صلاح، وتبعه البرازيلي فيرمينو بهدف كربوني.

وأحرز ماني الهدف الخامس والثاني له من رأسية قوية.

وقلّص روما النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق دزيكو، ثم أحرز فريق العاصمة الإيطالية الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وشهدت هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول، الذي يُتوّج بتلك الجائزة.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أمّا روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.