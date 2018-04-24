أهداف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وروما.. ثنائية رائعة من اللاعب المصري‎‎ (فيديو)

أحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا لليفربول في شباك فريقه السابق روما، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ويتصدّر “صلاح” قائمة أفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف خلال مشاركته في 10 مباريات بإجمالي 734 دقيقة، متساويًا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.
⚽️هدف! صلاح @mosalah يوقع على أول أهداف اللقاء.. ويا له من هدف! #ليفربول 1 ✖️ #روما 0. #beINUCL pic.twitter.com/ElRznMTQg2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 24, 2018
وعزز صلاح تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من انفراد بالمرمى.
#دوري_أبطال_أوروبا ll #ليفربول 2 × #روما 0 ll محمد صلاااااح كامل الاعادات HD pic.twitter.com/v4ajPopsN4
— UCL MEDIA (@UCL4ARMEDIA) April 24, 2018
تشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول الذي يُتوّج بتلك الجائزة.
يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أمّا روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.