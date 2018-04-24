أهداف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وروما.. ثنائية رائعة من اللاعب المصري‎‎ (فيديو)

أحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا لليفربول في شباك فريقه السابق روما، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدّر “صلاح” قائمة أفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف خلال مشاركته في 10 مباريات بإجمالي 734 دقيقة، متساويًا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وعزز صلاح تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من انفراد بالمرمى.

تشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع في تاريخ ليفربول الذي يُتوّج بتلك الجائزة.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أمّا روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.