عناق حار بين محمد صلاح ونايغولان قبل مباراة ليفربول وروما (فيديو)

لاقى النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، استقبالًا حافلًا من زملائه السابقين في روما الإيطالي، قبل المواجهة المرتقبة بين الطرفين اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد” قبل مواجهة روما الإيطالى، المقرر ضمن منافسات نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا.

ولاقى صلاح ترحيبًا كبيرًا، خاصة راجا ناينغولان، إذ تبادل الثنائي التحية والعناق الحار، وفقًا للفيديو الذي نشره نادي روما على حسابه الإنجليزي على تويتر.

ويتصدر صلاح، قائمة أفضل هدافي ليفربول في دورى أبطال أوروبا بالموسم الحالى، برصيد 8 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات بإجمالى 734 دقيقة، متساويًا مع البرازيلى روبرتو فيرمينو.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون اللاعب السابع فى تاريخ ليفربول الذى يتوج بتلك الجائزة.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتى بنتيجة 5 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى، أمّا روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسبانى مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.