كلوب يخشى تعرض محمد صلاح للضرب خلال مباراة ليفربول وروما

يخشى يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي تعرض محمد صلاح نجم الفريق للضرب من قبل مدافعي نادي روما، خلال مباراة الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية.

ويحل روما ضيفًا على ليفربول الليلة في ذهاب نصف النهائي.

وحقق صلاح الذي لعب الموسم الماضي مع روما لقب أفضل لاعب في إنجلترا أول أمس.

وقال كلوب إن صلاح يعرف كيف يتعامل مع لاعبي روما، لكنه لم يخفِ مخاوفه من طبيعة اللعب الإيطالي الحماسية.

وقال أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما إن فريقه لن يدافع أمام ليفربول أو يركز بشكل مبالغ فيه على محمد صلاح، عندما يلتقي الفريقان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد. وأضاف المدرب الإيطالي أنه يدرك جيدًا قدرة الفريق الإنجليزي على تحطيم دفاعات المنافسين بفضل هجومه الثلاثي القوي، لكنه يريد من لاعبيه تضييق المساحات أمام هجوم ليفربول والحفاظ على تماسك وترابط الخطوط.

وقال دي فرانشيسكو لاعب وسط روما السابق في أول مواسمه مع الفريق “لن ندافع. يجب أن يقدم المنافس أداءً جيدًا حتى يعيدنا للدفاع. الشيء الحاسم بالنسبة لنا أن نحتفظ بالتماسك والترابط”.

وسيحظى الجناح صلاح مهاجم ليفربول بالكثير من الاهتمام خلال المباراة، بعد انتقاله من روما الموسم الماضي إلى الفريق الإنجليزي لكن دي فرانشيسكو قال إنه سيكون من الخطأ تركيز اهتمام فريقه بشكل مبالغ فيه على الدولي المصري.

وقال في إشارة إلى روبرتو فيرمينو وساديو ماني “لا يمكننا التركيز على لاعب واحد. ليفربول ليس فقط صلاح. الثلاثي الهجومي رائع حقًا سويًا، وهذا ليس أمرًا هينًا.

“لذلك لا يمكن أن نستعد للمباراة بالتركيز على لاعب واحد. عندما تعد لمباراة بالطبع يجب أن تأخذ في الحسبان مجموعة اللاعبين المميزين، وليس لاعبًا واحدًا فقط”.

وقال دي فرانشيسكو إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيدفع بالمهاجم التركي جينجيز أوندر أو التشيكي باتريك شيك إلى جوار إيدن جيكو في الهجوم قائلًا إن كلًا منهما يملك نسبة “50 بالمئة” للمشاركة من البداية.