جدل في السعودية بعد تبرع فهد الروقي بقطعة أرض في مكة المكرمة لمحمد صلاح

أعلن رجل الأعمال، نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، فهد الروقي، تبرعه بقطعة أرض في مكة المكرمة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر المتوج مؤخرا بجائزة لاعب العام في انجلترا.

وعلل الروقي الهدية بحسب تقارير سعودية، أنها لما يقدمه صلاح من أخلاقيات إسلامية في الملاعب العالمية ولتسميته ابنته ” مكة “.

وقال الروقي بحسب تقارير سعودية محلية نشرت بصحف سبق وماب نيوز وأخبار مكة المكرمة : “من يحب مكة نحبه وهذه الهدية من أهالي مكة لهذا النجم المثالي”.

وأثار تبرع الروقي بقطعة الأرض لمحمد صلاح جدلاً واسعًا، حيث لا يسمح النظام بتملك أجانب لأراض بمكة.

وقال مغردون إن الروقي يعلم أن القانون لا يسمح لكنه يريد الشهرة من هذه التصرف.

وردًا على هذه النقطة قال الروقي لصحيفة سبق :”هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، وذلك حسب محمد صلاح، ووفقًا للنظام. ففي حالة إجازة النظام تملك أرض للكابتن فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه”.

وتوج محمد صلاح مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.