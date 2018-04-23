رابطة مسابقات الدوري الأوروبية تحذر من عزوف الجماهير عن مشاهدة المباريات

حذرت رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم، الإثنين، من عزوف شريحة من الجماهير الأوروبية عن اللعبة إذا أصبحت المسابقات المحلية أكثر قابلية للتنبؤ بنتائجها في وقت حسمت فيه فرق بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لقب الدوري المحلي في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا على الترتيب.

ونجحت الفرق الثلاثة في التتويج باللقب قبل عدة جولات على نهاية الموسم، في حين يمضي برشلونة في طريقه لحسم لقب الدوري الإسباني.

ويبقى الدوري الإيطالي هو المسابقة الوحيدة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى التي مازال فيها الصراع محتدمًا على اللقب.

كما تحولت عدة مسابقات أخرى للدوري إلى سباق من طرف واحد.

وقال لارس-كريستر أولسون رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية عقب اجتماع مع بعض الأندية إن “العجز عن إحداث تغيير سيلحق ضررًا بكرة القدم الأوروبية”.

واستشهدت الرابطة بتوزيع إيرادات بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يجعل الأندية الغنية أكثر ثراء.

وتخشى الرابطة من أن يؤدي أي تغيير في نظام دوري الأبطال اعتبارًا من الموسم المقبل مع تخصيص عدد أكبر للفرق المنتمية لمسابقات الدوري الأوروبي الكبرى إلى تنامي الفجوة الموجودة بين الأندية الغنية والفقيرة.

وقال ياكو سفارت رئيس رابطة الدوري الهولندي: “نريد تجنب الدخول في دائرة سلبية ربما تتسبب في تآكل قاعدتنا الجماهيرية وربما تؤدي إلى فقدان كرة القدم موقعها على رأس الرياضات في العالم”.

وأضاف أولسون أن الرابطة ستعمل جاهدة من أجل توزيع أكثر عدالة للدخل على جميع الفرق في أوروبا وأن تبقى البطولات القارية فيها مفتوحة أمام الفرق من مختلف الدول.

وأوضح “الإعداد للبطولات القارية يبدأ بمساندة البطولات المحلية مع وجود ممثلين عن بطولات مختلفة للدوري فإذا أخفقت الدول في إعداد فرق على قدر المنافسة فستتراجع قيمة المسابقة المحلية لهذه الدولة”.

وقال أولسون إنه يأمل في حدوث تغييرات بحلول الدورة المقبلة للمسابقات الأوروبية التي تبدأ بحلول 2021.

وأضاف “نعتقد أن متخذي القرار في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحلون بالحكمة. ولهذا فستكون هناك تغييرات أكيدة بحلول الدورة المقبلة”.