مباراة تشيلسي وساوثهامبتون تضيف مزيدًا من الجدل حول تقنية حكم الفيديو

مازالت مهمة تقنية حكم الفيديو المساعد المتمثلة في تقديم العون للحكام الواقعين تحت الضغط محل تساؤلات بعدما جرى على ملعب ويمبلي أمس الأحد.

ففي الوقت الذي كان فيه ساوثهامبتون متأخرًا 1/0 أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أطلق الحكم مارتن أتكينسون صفارته ليحتسب خطأ لصالح الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس تشيلسي بعد لحظات من سقوط الكرة من بين يديه لتتجاوز خط المرمى عقب التحام مع لاعب من ساوثهامبتون.

ولم يتم الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وصبّ القرار في صالح تشيلسي الذي أنهى المباراة لصالحه 2/0، وهو ما أثار غضب مارك هيوز مدرب ساوثهامبتون الذي قال: “نشعر بالاستياء من الحكام. كان قرارًا حاسمًا في مسار المباراة. من يدري كيف كانت ستسير الأمور بعد هذه اللحظة؟”.

وستطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم في روسيا هذا العام بعد أن قرر المجلس الدولي لكرة القدم السماح باستخدامها.

لكن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي يبدو أقل تفاؤلًا إزاء نجاح تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم بعد أن نالت إيطاليا ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الاخيرة لمباراتها الودية أمام إنجلترا الشهر الماضي بعد ارتباك من الحكم.

وقال ساوثغيت: “أنا سعيد أننا لسنا في كأس العالم الآن. أعتقد أن القرار واضح وصريح وهو ليس كذلك. إنه قرار يمكن مناقشته طيلة اليوم”.

وتعرضت التجربة لضربة أخرى بعد استبعاد الاستعانة بها في المراحل الأخيرة لكأس الاتحاد التي سمح فيها بتطبيق التقنية هذا الموسم.

ولم يتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأخيرتين وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن آخر مباراة للكأس أُقيمت على ملعب ويمبلي، وكانت مباراة الإعادة بين توتنهام هوتسبير وروتشديل في الدور الخامس، شهدت مراجعة 10 قرارات تحكيمية.

ولن يتم الاستعانة بهذه التقنية في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعد أن صوتت الأندية ضد استخدامها، كما أن النظام برمته مازال غير ثابت بشكل كبير مع احتمال تفجر تساؤلات إضافية إزاء فعاليته مع تطبيقه في كأس العالم.