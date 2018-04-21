ماسيمو بوساكا: من فضلكم طبّقوا تقنية حكم الفيديو المساعد

رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حكم ساحة لمدة 15 عامًا، ويعلم قدر المعاناة التي يواجهها الحكام إذا قدموا أداءً سيئًا.

وقال السويسري بوساكا خلال مقابلة مع رويترز: “حتى تدرك طبيعة حياة الحكم عليك أن تجرّب ذلك ولو مرة واحدة”.

وتابع:”جرِّبها فقط لتعرف ما معنى أن ترتكب خطأ كبيرًا، وأن تهاجمك وسائل الإعلام في اليوم التالي”.

وأضاف:”أعلم قدر الساعات الطويلة التي قضيتها وأنا أنظر إلى السقف، ولم أتمكن من النوم بسبب خطأ ارتكبته… وأعلم أن خطأ واحدًا فقط قد يغيّر حياتك”.

وقال بوساكا: “يمكن أن تجد لاعبًا سيئًا للغاية لمدة 89 دقيقة ويسجل هدفًا، وفجأة يصبح بطلًا، أما الحكم فيمكن أن يكون الأفضل في العالم لمدة 89 دقيقة، ويرتكب خطأ وينتهي بسببه”.

وبالنسبة لبوساكا فإن تقنية حكم الفيديو المساعد المقرر تطبيقها في كأس العالم المقبلة لمساعدة الحكام وسيلة أمان مطلوبة بشدة للحكام قد تنهي عذابهم.

وقال لـ”رويترز” على هامش معسكر تدريبي لحكام من أوروبا وأفريقيا سيشاركون في كأس العالم: “من فضلكم طبّقوا تقنية حكم الفيديو المساعد في هذه اللحظات، وينبغي تغيير عملنا وحياتنا، وينبغي أن تكون أكثر إنصافًا”.

في الظلام

وقال بوساكا إنه دون تقنية الفيديو سيعرف اللاعبون وبسرعة ما ظهر في الإعادات التلفزيونية، بينما يظل الحكم في الظلام.

وأوضح:”اللاعبون يتلقون معلومات من خارج الملعب، من أعضاء الفريق الذين يتابعون المباراة على أجهزة آيباد، أو يتلقى المدرب رسالة على الهاتف”.

وأضاف:”لذلك يبلغك اللاعبون أنك ارتكبت خطأ، كيف ستواصل المباراة بعد ذلك؟ وماذا سيحدث لو حدثت واقعة أخرى في منطقة الجزاء؟ هل ستقدم تعويضًا عن هذا الخطأ”؟

ووفقًا للتقنية الجديدة، يقوم حكم الفيديو وهو حكم مدرب على هذا النظام، بمراجعة قرارات حكم الساحة التي تعتبر “مؤثرة في نتيجة المباراة” وله اتصال دائم بحكم اللقاء.

وحال رصد خطأ واضح يمكن مراجعة الواقعة، وتغيير القرار.

ويمكن لحكم اللقاء أيضًا أن يطلب مراجعة الواقعة بنفسه.

وجرى تطبيق النظام في عدة دوريات بأنحاء العالم هذا الموسم، ووافق المجلس الدولي لكرة القدم في مارس على تطبيقها.

ولكن لم تحظَ التقنية الجديدة برضا الجميع.

التقنية المثيرة للجدل

من أكثر الشكاوى المرتبطة بالتقنية الجديدة كثرة الوقائع التي تُجرى مراجعتها، لكن بوساكا قال إن آخر شيء يفكر فيه أي حكم هو الرجوع لحكم الفيديو.

وقال:”مثل أي شخص آخر، لا يحب الحكام أن يقال لهم إنهم ارتكبوا أخطاء، لذلك لن يفضّلوا المراجعة في الملعب”.

وحذّر بوساكا الحكام من أن أي خطأ سيقع فيه الحكم سيتم رفعه للاتحاد الدولي (الفيفا) حتى لو ساعدته تقنية حكم الفيديو المساعد على تصحيح قراره.

وقرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقال إن النظام يحتاج لتحسين، لكن بوساكا قال إن حكم الفيديو جاهز للعمل في كأس العالم.

وقال:”عملنا لساعات طويلة بشكل لا يصدق في الملعب خلال العامين الماضيين، ومن خلال ندوات وبطولات”.