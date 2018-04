حكم الفيديو يعيد اللاعبين من غرف الملابس لتنفيذ ركلة جزاء (شاهد)

أمر الحكم لاعبي ماينتس وفرايبورغ بالعودة إلى الملعب، بعدما توجّهوا إلى غرف الملابس بين الشوطين، إذ احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين.

وطلب الحكم جيدو فينكمان، الذي كان في طريقه أيضًا إلى غرف الملابس، من اللاعبين العودة حتى يتمكن بابلو دي بلاسيس لاعب ماينتس من تنفيذ ركلة جزاء، احتسبت بداعي وجود لمسة يد كشفها حكم الفيديو المساعد بعد صافرة نهاية الشوط الأول.

ووقف كريستيان شترايش مدرب فرايبورغ، الذي طُرد للاحتجاج مؤخرًا خلال مباراة في الدوري، على جانب الملعب، يبتسم ويهز رأسه غير مصدق لما حدث.

وتم استبدال مارك أوليفر كيمف الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء بين الشوطين. وبدأ الشوط الثاني متأخرًا عن موعده بـ 10 دقائق بعدما ألقت جماهير مئات من لفافات أوراق المرحاض في أرض الملعب احتجاجًا على إقامة مباريات مساء أيام الإثنين.

وعارض الكثير من المشجعين الألمان إقامة مباريات يوم الإثنين قائلين إن المواجهات يجب أن تقام في عطلة نهاية الأسبوع حتى يستطيع معظم المشجعين حضورها.

وشهدت معظم المباريات التي أُقيمت يوم الإثنين احتجاجات لهذا السبب.

وأضاف دي بلاسيس هدفًا ثانيًا في الدقائق الأخيرة للفريق صاحب الضيافة مستفيدًا من خطأ حارس فرايبورغ.

وصعد ماينتو إلى المركز الخامس عشر متفوقًا بفارق الأهداف على فرايبورغ الذي تراجع للمركز السادس عشر.

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه أثار جدلًا في عدة مناسبات.

???? This game has been an emotional rollercoaster… pic.twitter.com/phaAMH4vmP — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2018

???? Over in the Mainz vs Freiburg game… – Referee blows for half-time and players are down the tunnel. – He then checks VAR for a handball – Blows for a penalty – Teams have to go back out – Mainz score from the spot and players return to the dressing room S C E N E S pic.twitter.com/YN5XUbjX0f — The Sportsman (@TheSportsman) April 16, 2018

Mighty controversial stuff in the @Bundesliga_EN . Referee has already blown for HT but then just as the players walk off, man in the middle uses the VAR and awards a penalty for @Mainz05en. Opposition side Freiburg were already inside the changing rooms! #VAR #Bundesliga pic.twitter.com/my4KvG2m31 — Deepan (@dfordeeps) April 16, 2018

Incredible footage on @Eurosport_DE in Germany of the SC #Freiburg players in the tunnel being told to return to the pitch to face a penalty. “No, we’re not going back out!” is one audible shout.#m05scf pic.twitter.com/dfb4ZxuUWv — DW Sports (@dw_sports) April 16, 2018