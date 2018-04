رابطة أندية الدوري الإنجليزي ترفض تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) عدم تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل 2018-2019.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الرابطة الإلكتروني، “وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، على مواصلة الاختبار المتقدم لحكام فيديو المساعد طوال موسم 2018-2019 دون تطبيقه في المباريات”.

وأضاف: “الأندية اتفقت على استمرار تلك الاختبارات حتى نهاية موسم 2018-2019؛ لإجراء مزيد من التحسينات على النظام، خاصة بشأن التواصل داخل الملعب”.

وأوضح البيان: “سيتم الاكتفاء بتطبيق التقنية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين فقط”.

