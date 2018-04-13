رابطة أندية الدوري الإنجليزي ترفض تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) عدم تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل 2018-2019.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الرابطة الإلكتروني، “وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، على مواصلة الاختبار المتقدم لحكام فيديو المساعد طوال موسم 2018-2019 دون تطبيقه في المباريات”.

وأضاف: “الأندية اتفقت على استمرار تلك الاختبارات حتى نهاية موسم 2018-2019؛ لإجراء مزيد من التحسينات على النظام، خاصة بشأن التواصل داخل الملعب”.

وأوضح البيان: “سيتم الاكتفاء بتطبيق التقنية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين فقط”.

Premier League Clubs have agreed to continue advanced testing of Video Assistant Referees (VAR) throughout Season 2018/19: https://t.co/SUbZPVCrxo pic.twitter.com/1cqxXeGP1F — Premier League Communications (@PLComms) ١٣ أبريل، ٢٠١٨

والتقنية تتيح لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولي (فيفا) في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان 2016؛ بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض الحالات المثيرة للجدل.