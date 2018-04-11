رابطة الدوري الإنجليزي تزف خبرًا سعيدًا لهاري كين في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ)، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدّم من نادي توتنهام بشأن احتساب هدفه الثاني أمام مضيفه ستوك سيتي للمهاجم هاري كين بدلًا من الدنماركي كريستيان إريكسن.

ووفقًا لتغريدة على صفحة الرابطة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،”تم احتساب هدف مباراة توتنهام أمام ستوك سيتي لهاري كين بعد مراجعة شريط الفيديو الخاص بالمباراة”.

The #PL’s Goal Accreditation Appeals Panel has awarded @HKane with @SpursOfficial’s 2nd goal in their 2-1 win against Stoke More: https://t.co/BospIMR7Mq pic.twitter.com/peDFyUF811 — Premier League Communications (@PLComms) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وأثار الهدف الثاني الذي تم تسجيله في شباك ستوك سيتي جدلًا بعدما احتسب أولًا لهاري كين، ثم تم احتسابه لإريكسن، الذي سدّد الركلة الحرة، على اعتبار أن الكرة لم تلمس كتف كين قبل دخولها للمرمى.

وبذلك، يرفع كين رصيده من الأهداف في الموسم الحالي للدوري إلى 25 هدفًا، بفارق 4 أهداف خلف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.